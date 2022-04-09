«Арсенал» готов продать Пепе в три раза дешевле суммы, которую заплатил «Лиллю» в 2019-м
Поделиться
Лондонский «Арсенал» установил цену за трансфер нападающего команды Николя Пепе. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, «канониры» просят за 26-летнего футболиста € 30 млн, что практически в три раза меньше суммы, которую лондонский клуб заплатил за Пепе французскому «Лиллю» в 2019 году. Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся в € 86 млн.
В нынешнем сезоне Пепе в 16 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал результативную передачу. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в трёх встречах Кубка английской лиги.
Соглашение между Пепе и лондонским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:50
-
20:37
-
20:26
-
20:11
-
20:09
-
19:57
-
19:49
-
19:43
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:22
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:43
Партнерский контент