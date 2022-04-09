«Арсенал» готов продать Пепе в три раза дешевле суммы, которую заплатил «Лиллю» в 2019-м

Лондонский «Арсенал» установил цену за трансфер нападающего команды Николя Пепе. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, «канониры» просят за 26-летнего футболиста € 30 млн, что практически в три раза меньше суммы, которую лондонский клуб заплатил за Пепе французскому «Лиллю» в 2019 году. Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся в € 86 млн.

В нынешнем сезоне Пепе в 16 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал результативную передачу. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в трёх встречах Кубка английской лиги.



Соглашение между Пепе и лондонским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.