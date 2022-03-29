«Не выходить на поле – это неприятно». Николя Пепе высказался о своём будущем в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе высказался о своём будущем. Ранее британские СМИ сообщали, что футболист недоволен количеством игрового времени в стане «канониров».
«Моё будущее? Сейчас я сосредоточен на стремлении «Арсенала» хорошо выступить на оставшемся отрезке сезона, а также на главной цели клуба – попасть в Лиге чемпионов. Посмотрим, что произойдёт дальше.
Почему я редко играю? Когда команда побеждает, тренеру трудно вносить изменения в состав. Артета объяснил мне это. Тренер знает, что я беспокоюсь и усердно работаю.
Проблемы могут касаться и общения. Иногда из-за языкового барьера общаться непросто. Для меня это был тяжелый сезон. Разумеется, не выходить на поле – это неприятно. Ни одному игроку не нравится быть в запасе, но я должен уважать решение тренера. Тем более у команды всё хорошо на данный момент», — приводит слова Пепе Mirror.
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