Килиан Мбаппе повторил уникальное достижение Рауля по голам

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил гол в матче 31-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (идёт второй тайм, счёт 3:1). Данный мяч стал 125-м в карьере для 23-летнего форварда.



Как сообщает в соцсетях PokerStars Sports FR, за последние 50 лет лишь бывшему нападающему «Реала» Раулю удалось забить 125 голов до 24-летия.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 28 голов и отдал 20 результативных передач в 38 матчах за французский «ПСЖ».



Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.



С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции, за которую успел провести 54 матча и забить 26 голов. В 2018 году Килиан вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».