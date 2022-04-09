Почеттино: «ПСЖ» хочет продолжить сотрудничество с Мбаппе. Это лучший вариант для Килиана

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии матча 31-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» ответил на вопрос о ситуации с истекающим контрактом одной из главных звёзд клуба – форварда Килиана Мбаппе.
«Когда Килиан окажется перед вами, задайте ему этот же вопрос. Как тренер могу сказать, что мы хотим продолжить наше сотрудничество. И самое лучшее для клуба — это то, чтобы Килиан остался. Это лучший вариант и для самого Мбаппе. Между сторонами идут переговоры.
Может ли Мбаппе вывести «ПСЖ» с капитанской повязкой на матч с «Клермоном»? У него такие же шансы, как и у других игроков», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Выездная встреча с «Клермоном» состоится в субботу, 9 апреля. Начало – в 22:00 мск.
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