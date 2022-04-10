Конте прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:0).
«Мы знаем, как тяжело играть в гостях у «Астон Виллы», но наши болельщики гнали нас вперёд весь матч. Мы работаем и над тем, чтобы помочь нашим футболистам вырасти, а также над тем, чтобы фанаты были довольны игрой своей команды. В этом матче это получилось.Мы рады. Это была непростая игра, но мы продемонстрировали стойкость в первом тайме, когда они активно прессинговали. Если мы хотим стать топ-командой, то важно быть стойкими.
Осталось провести семь матчей. Мы доказываем, что заслужили продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Наш клуб заслуживает большего, чем борьба за 5-е, 6-е или 7-е место в АПЛ. Мне нравится на что-то претендовать», – цитирует Конте BBC.
После 31 матча «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 57 очков. «Астон Вилла» (31) занимает 12-ю строчку. На счету клуба 36 баллов.
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