Тухель – о разгроме «Саутгемптона»: очень хорошее выступление, заслуженная победа
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (6:0).
«Очень хорошее выступление, заслуженная победа. На этом стадионе непросто играть, однако мы смогли легко переиграть соперника. Мы максимально аккуратно обращались с мячом и смогли довести дело до победы. Мы очень хотели исправить ситуацию после последних поражений. Мы с энтузиазмом шли в единоборства, постоянно создавали моменты с самого начала матча», — цитирует Тухеля Sky Sports.
После 30 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. «Саутгемптон» (36) – на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).
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