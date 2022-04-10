Эмре Джан: я читал, что «Боруссия» хочет меня продать. Мне кажется, что это фейк
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал слухи о его уходе из команды.
«Я читал, что «Боруссия» хочет меня продать… но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут», — цитирует Джана инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.
Напомним, Джан является воспитанником «Баварии». Выступал за «Байер» и «Ливерпуль». В «Ювентус» немец перешёл летом 2018 года на правах свободного агента.
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