Почеттино высказался о взаимодействии Мбаппе, Неймара и Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 31-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (6:1) высказался о взаимодействии игроков в команде.



«Ещё в начале сезона я говорил, что для возникновения химии между Мбаппе, Неймаром и Месси нужно время. Они должны были узнать друг друга. Это непростой сезон, многие разъезжались в сборные на международные матчи. Когда подошли к решающим матчам сезона, мы не смогли собраться. У нас было мало времени на подготовку. Теперь появилось время поработать, это нормально. Это не оправдание, а реальность. Было много давления», — приводит слова Почеттино L'Equipe.

«Пари Сен-Жермен» в 31 матче набрал 71 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.