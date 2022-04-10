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Неймар: Месси и Мбаппе — два гения. Гораздо проще играть с умными футболистами

Неймар: Месси и Мбаппе — два гения. Гораздо проще играть с умными футболистами
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар после матча 31-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (6:1) высказался о химии в команде.

«Я очень доволен, что смог оформить первый хет-трик в сезоне. Ещё больше рад победе и настрою команды. Важно, что химия между нами становится всё ощутимее. К сожалению, все подходят к пику формы к концу сезона. Обидно, но я очень доволен тем, что мы показываем на поле. Гораздо проще играть с умными футболистами. Лео Месси и Килиан Мбаппе – необыкновенные игроки, это два гения», — приводит слова Неймара пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

«Пари Сен-Жермен» в 31 матче набрал 71 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

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