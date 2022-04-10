В «Сочи» пока не определились, будут ли подавать в ЭСК по итогам матча с «Уфой»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над «Уфой» (2:1) в 24-м туре РПЛ.
«Конечно, победа была очень важна. В последних играх, к сожалению, нам не удавалось побеждать. Думаю, теперь ребята будут настраиваться на следующий матч в хорошем расположении духа. В «Уфе» всегда непростые игры: искусственный газон, плюс отскок мяча такой непростой… Молодцы, что справились.
Будем ли подавать жалобу по поводу пенальти? Посмотрим. Моё мнение — странный пенальти. Момент игровой: мяч уже был в другой стороне — ситуация отыграна. Я бы не обратил внимания на этот момент. Больше соперник апеллировал, когда попало в руку от тела», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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