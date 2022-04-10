Российский арбитр Игорь Федотов рассказал, почему не назначили пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Арсеналом». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Сейчас идёт вторая половина матча.

«Эпизод с Соболевым не может квалифицироваться как накладка. Накладка — это когда один игрок пробивает, а второй не успевает и совершает контакт в сторону соперника. Здесь же оба футболиста тянутся к мячу и идут на встречных курсах… Соболев коряво попадает по мячу, а дальше — по стопе Сокола…



Очень близкое расстояние: нога защитника «Арсенала» уже вытянута и он пытается блокировать мяч — в таком случае инициатором контакта является футболист «Спартака». При этом они оба смотрят на мяч. Правильное решение — продолжить игру. Такие эпизоды уже были», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.