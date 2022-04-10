Алексей Стукалов извинился перед болельщиками «Уфы» за матч с «Сочи»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут. Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как «Сочи». Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч. Те ребята, которые у нас вышли на замену – дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но ещё раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.



Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал. В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия, либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки, на этом пытались построить игру», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.