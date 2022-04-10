Аджоев: можно поздравить Безбородова с тремя очками после матча «Спартак» — «Арсенал»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ, в котором тульский «Арсенал» встречался с московским «Спартаком». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 3:0.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две жёлтые карточки Кингзу Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику — свисток. Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал— осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьёт, мы не пропустим.



Давайте разберём момент с нашим голом при счёте 0:0. Радакович забивает чистый гол, Безбородов его засчитывает, потом слушает в наушник подсказку женщины-арбитра (Екатерины Курочкиной. — Прим. «Чемпионата»), идёт, смотрит повтор и соглашается с ней. Ну вот вам и Безбородов, у которого на груди нашивка рефери ФИФА. Всё это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.