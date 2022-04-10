«Ростов» разгромил дома «Локомотив». Судья поставил два пенальти и удалил игрока гостей

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.



На 33-й минуте после передачи Дмитрия Полоза счёт открыл полузащитник хозяев Кирилл Щетинин. На 36-й минуте арбитр удалил полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна.



На 43-й минуте преимущество «Ростова» удвоил защитник Максим Осипенко, ему ассистировал Данил Глебов. На 61-й нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз довёл счёт до разгромного, пас отдал Хорен Байрамян.



На 70-й минуте пенальти в ворота «Локомотива» реализовал нападающий Николай Комличенко. На 81-й минуте с «точки» забил форвард «Локомотива» Вильсон Изидор.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Локомотив» набрал 37 очков в 23 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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