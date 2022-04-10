Шикунов — о победе «Ростова»: это не ЦСКА — «Химки», здесь победили «Локо» по всем статьям

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о победе команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (4:1).

«Такого результата никто не ожидал. «Ростов» выглядел хорошо и победил по игре. Никаких вопросов! Это не ЦСКА — «Химки» — здесь победили по всем статьям. Карпин пришёл, принёс эмоции. Для «Ростова» это толчок. Команда сразу развернулась на 360 градусов. Прекрасный матч! Всё идёт так, как надо!» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 37 очков в 23 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).