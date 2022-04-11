Сабатини: Моуринью — полубог! Я не выигрывал всякое разное дерьмо, в отличие от него

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини эмоционально высказался после поражения команды в матче Серии А с «Ромой» (1:2). В резонансном монологе функционера досталось и главному тренеру «волков» Жозе Моуринью. Примечательно, что ранее Сабатини занимал должность спортивного директора «Ромы».
«При всеём уважении к «Роме» и к результату матча, я увидел довольно мерзкие вещи с футбольной и спортивной точки зрения.
Моуринью скажет, что не знает, кто я такой, и что я не выигрывал титулов. Это правда, но мне плевать. Некоторые события, произошедшие на поле в Риме, неприемлемы. Например, почему вся скамейка запасных встает и выходит на поле после каждого решения судьи? Я знаю, что мы — «Салернитана», а значит мы должны проиграть. Но я бы предпочел, чтобы это всё работало по-другому.
Я извиняюсь перед Моуриньо за то, что упомянул его славное имя. Он полубог! Я знаю, кто я, и чего я стою, но я никогда не достигну его уровня. Я знаю, что никогда не выигрывал всякое разное дерьмо, в отличие от него, но я всё равно серьёзный человек. Я сейчас очень зол, поэтому извините. Сейчас я не могу подобрать другие слова», — приводит слова Сабатини Romapress со ссылкой на DAZN.
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