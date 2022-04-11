«Ахмат» выкупит Даниила Уткина у «Краснодара» за € 3 млн

Грозненский «Ахмат» принял решение выкупить у «Краснодара» контракт находящегося в аренде полузащитника Даниила Уткина. Сумма сделки — € 3 млн.

«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за € 3 млн», — приводит слова генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Даниил Уткин провёл за грозненский клуб 23 игры, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Воспитанник «Краснодара» в этом сезоне является лучшим в Европе по голам со штрафных. Он забил пять таких мячей.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, одержав 10 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 12 поражений.