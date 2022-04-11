Кьеллини высказался о своём будущем в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о своём будущем в туринском клубе.

«Мне повезло, что я могу жить одним днём, скоро увидим. Я счастлив, спокоен, мне нужно многое понять и оценить. А пока я думаю о матчах, я получаю удовольствие от них», – приводит слова Кьеллини CalcioMercato.

Ранее сообщалось, что Кьеллини может продолжить карьеру в МЛС по окончании текущего сезона.

Прошлым летом центральный защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Кьеллини защищает цвета туринского клуба с 2005 года, когда он перешёл из «Фиорентины», сумма трансфера составила € 7,7 млн. В текущем сезоне Серии А он провёл 16 игр, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.