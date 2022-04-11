Гендиректор «Интера» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно

Генеральный директор миланского «Интера» Массимо Моратти рассказал о планах клуба на предстоящую летнюю трансферную кампанию.

«Я всегда хотел подписать контракт с Дибалой, он действительно сильный игрок. Однако я считаю, что «Интеру» нужен центральный нападающий. Если это будет не Лукаку, «Интеру» он всё равно понадобится.

Лаутаро — многообещающий нападающий, который ещё не достиг экстра-класса, но у него есть все средства, чтобы преуспеть в этом. Надеюсь, что в следующих играх он сможет показать себя лучше. Эдин Джеко и без него неплохо справляется. Хоакин Корреа — умный нападающий», – приводит слова Моратти Radio Uno.

«Интер» набрал 66 очков и делит с «Наполи» в турнирной таблице итальянской Серии А второе-третье место, отставая от лидирующего «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 62 очками расположился на четвёртой позиции турнирной таблицы. «Интер» является действующим победителем турнира.