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Рой Кин: матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» напомнил всем нам, за что мы любим футбол

Рой Кин: матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» напомнил всем нам, за что мы любим футбол
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от матча 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (2:2).

«Меня впечатлило мастерство этих высококлассных футболистов. Они продолжали бороться и пытались одержать победу до самого конца. Скорее всего, ни одна команда не смогла бы доминировать в игре, потому что в этом матче у обеих команд было очень много великолепных игроков. Этот матч стал отличным напоминанием для всех нас, в чём состоит суть футбола. Вот за что мы любим эту игру. Этот матч был фантастическим. Мне очень понравилось, все футболисты были прекрасны», — приводит слова Кина Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте.

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