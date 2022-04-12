«Бенфика» согласовала контракт до 2024 года с Роджером Шмидтом, возглавляющим ПСВ

Португальская «Бенфика» уже в ближайшее время может объявить о назначении нового главного тренера, который займёт пост с начала следующего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, 55-летний немецкий специалист Роджер Шмидт, возглавляющий нидерландский ПСВ, подпишет контракт до июня 2024 года в качестве нового тренера «Бенфики» в ближайшие недели. Переговоры находятся на завершающей стадии, о сделке будет завершено в ближайшее время.
Ранее Шмидт возглавлял немецкий «Падеборн», зальцбургский «Ред Булл», «Байер» и китайский «Бэйцзин Гоань», а с 2020 года работает с ПСВ, с которым становился обладателем Суперкубка Нидерландов.
Ранее стало известно, что Шмидт покинет ПСВ по окончании нынешнего сезона, а его место займёт Руд ван Нистелрой.
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