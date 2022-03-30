Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ по окончании сезона
Поделиться
Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой станет главным тренером «ПСВ Эйндховен» по окончании сезона, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Стороны подпишут контракт до 2025 года.
На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба посчитали, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол. Сам специалист после длительных раздумий принял решение возглавить главную команду.
Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.
Новость по темеРуд ван Нистелрой согласился возглавить ПСВ
Комментарии
- 30 марта 2022
-
20:35
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:37
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:40
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
17:13
-
17:00
-
16:46
-
16:34
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:48
-
15:44
-
15:17
-
15:11
Партнерский контент