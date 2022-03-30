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Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ по окончании сезона

Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ по окончании сезона
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Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой станет главным тренером «ПСВ Эйндховен» по окончании сезона, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Стороны подпишут контракт до 2025 года.

На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба посчитали, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол. Сам специалист после длительных раздумий принял решение возглавить главную команду.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

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