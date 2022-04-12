«Тоттенхэм» может подписать чемпиона Европы-2020
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Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
Трансфер Бастони может быть осуществлён в том случае, если контракт с «Интером» продлит Стефан де Врей.
На этой неделе итальянцу исполнится 23 года, и лишь недавно он продлил контракт до июня 2024 года. За воспитанника «Аталанты» «Интер» заплатил € 31,1 млн в 2017 году и отправил его в аренду в «Аталанту», а затем в «Парму», прежде чем он стал основным игроком «нерадзурри» в 2019 году.
Бастони является чемпионом Европы 2020 года в составе сборной Италии. Он провёл за «Интер» 85 матчей во всех турнирах и является чемпионом Италии сезона-2020/2021, а также обладателем Суперкубка Италии 2021 года.
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