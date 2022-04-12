Алексис Санчес может остаться в «Интере». Чилиец — ключевой игрок для Индзаги
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«Интер» рассматривает возможность продолжения сотрудничества с нападающим Алексисом Санчесом. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб мог продать 33-летнего чилийского футболиста в летнее трансферное окно из-из его высокой заработной платы. Однако «Интер» может пересмотреть свою позицию в отношении Санчеса, так как нападающий по-прежнему считается ключевым игроком для главного тренера команды Симоне Индзаги.
В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив в этих встречах семь голов и отдав пять результативных передач.
Соглашение между «Интером» и чилийским футболистом истекает в конце следующего сезона. Transfermarkt оценивает Санчеса в € 3,5 млн.
Новость по темеАлексис Санчес может покинуть «Интер» в летнее трансферное окно
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