Алексис Санчес может остаться в «Интере». Чилиец — ключевой игрок для Индзаги

«Интер» рассматривает возможность продолжения сотрудничества с нападающим Алексисом Санчесом. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб мог продать 33-летнего чилийского футболиста в летнее трансферное окно из-из его высокой заработной платы. Однако «Интер» может пересмотреть свою позицию в отношении Санчеса, так как нападающий по-прежнему считается ключевым игроком для главного тренера команды Симоне Индзаги.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив в этих встречах семь голов и отдав пять результативных передач.

Соглашение между «Интером» и чилийским футболистом истекает в конце следующего сезона. Transfermarkt оценивает Санчеса в € 3,5 млн.