«Умный форвард, всегда располагал к себе». Ребров поздравил Адриано с днём рождения

Координатор «Спартака» Артём Ребров поздравил бывшего нападающего московской команды Луиса Адриано с днём рождения.
«Сегодня 35 лет Луису Адриано — одному из самых сильных нападающих, с которым мне доводилось играть в одной команде. И я очень рад, что это время мы провели с большой пользой для клуба.
Техничный, умный форвард, бомбардир на поле. А в обычной жизни человек, который всегда располагал к себе открытой улыбкой и знанием русского языка.
Вспоминаю один классный момент, когда ехали из отеля на чемпионскую игру с «Тереком». Вроде уже 1-е место за нами, но всё равно в автобусе обычно предматчевый настрой, тишина. И вдруг на подъезде к стадиону с задних рядов Адри начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вся команда подхватывает и продолжает: «Оле, ола, вперёд, Спартак-Москва». Вот таким внезапным мог быть этот парень!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 12 апреля 2022
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