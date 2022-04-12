Наумов считает, что чехарда в «Локо» может стать причиной перехода Баринова в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из команды полузащитников Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова.
«Для «Локомотива» возможный уход Баринова и Жемалетдинова, безусловно, будет потерей. Думаю, в этой ситуации нужно думать не столько о клубе, сколько о ребятах — они хотят расти. Единственное, что меня беспокоит: им нужно быть уверенными в своих силах. В «Зените» очень жёсткая конкуренция. Мы уже видели много раз, как у хороших футболистов из российских клубов, переходивших в «Зенит», многое не получалось. Таких примеров много.
Попадая туда, они теряли игровую практику и форму. Очень часто это заканчивалось тем, что приходилось возвращаться назад или в другие клубы. Всё это потеря времени, что для футболистов не очень хорошо. Баринов и Жемалетдинов сильные футболисты, игроки сборной. Они сформировавшиеся мастера. Если они уверены в своих силах, то нужно пробовать себя на новом уровне. Самое главное, что чехарда, которая сейчас в «Локомотиве», не способствует повышению уровня. Это может стать одной из причин их перехода в «Зенит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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