Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли может быть отстранён от должности на год за создание ложной финансовой отчётности при переходе игроков, а самому клубу грозит штраф на сумму € 800 тыс. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Италии.
Это наказание запросила сторона обвинения на слушании дела в Федеральном национальном суде. Всего по делу о махинациях с переходами игроков проходят около 60 руководителей и сотрудников 11 клубов, пять из которых выступают в Серии А. Командам грозят штрафы, а их руководителям — отстранение на разные сроки.
Один из бывших руководителей «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть отстранён на 16 месяцев. Вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу грозит отстранение на восемь месяцев.
Напомним, руководителей туринского клуба подозревают в ложной отчётности «Ювентуса» в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Источник сообщает, что с их стороны была допущена фальсификация финансовых данных клуба на € 50 млн.
Особое внимание в расследовании с финансовой точки зрения привлёк обмен полузащитника клуба Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура в 2020 году.
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