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Массимо Каррера высказался, смог бы Дзюба заиграть в Италии

Массимо Каррера высказался, смог бы Дзюба заиграть в Италии
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался, обладает ли форвард «Зенита» Артём Дзюба необходимыми качествами для игры в Серии А.

«Я думаю, что у Артёма Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий. В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

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