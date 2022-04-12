Евгений Башкиров покинул «Заглембе»

Российский футболист Евгений Башкиров покинул польский «Заглембе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл шесть матчей в чемпионате Польши, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
«Заглембе» набрал 31 очко в 28 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. Лидером соревнований в настоящий момент является «Лех», набравший 56 очков в 28 матчах.
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