Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Башкиров покинул «Заглембе»

Евгений Башкиров покинул «Заглембе»
Комментарии

Российский футболист Евгений Башкиров покинул польский «Заглембе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл шесть матчей в чемпионате Польши, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Заглембе» набрал 31 очко в 28 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. Лидером соревнований в настоящий момент является «Лех», набравший 56 очков в 28 матчах.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022