В «Манчестер Сити» определились с будущим Александра Зинченко

Стали известны планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, украинский защитник Александр Зинченко попал в список из 25 игроков, которых специалист хочет оставить в команде на следующий сезон. Также тренер «горожан» рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Отмечается, что «Манчестер Сити» может расстаться с форвардом Габриэлем Жезусом, если клуб сможет заполучить желаемых исполнителей.
Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в восьми матчах и отдал одну результативную передачу.
- 12 апреля 2022
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:54
-
16:39