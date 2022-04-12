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В «Манчестер Сити» определились с будущим Александра Зинченко

В «Манчестер Сити» определились с будущим Александра Зинченко
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Стали известны планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, украинский защитник Александр Зинченко попал в список из 25 игроков, которых специалист хочет оставить в команде на следующий сезон. Также тренер «горожан» рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Отмечается, что «Манчестер Сити» может расстаться с форвардом Габриэлем Жезусом, если клуб сможет заполучить желаемых исполнителей.

Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в восьми матчах и отдал одну результативную передачу.

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