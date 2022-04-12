«Бавария» — «Вильярреал»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» и «Вильярреал» объявили стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал».

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Павар, Киммих, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Л. Эрнандес, Мюллер, Мусиала.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Морено, Данжума.