«Бавария» хочет за Левандовского € 70-80 млн, «Барселона» готова заплатить в 2 раза меньше

Руководство «Баварии» хочет выручить за нападающего Роберта Левандовски около € 70-80 млн. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, мюнхенцы хотят выручить за форварда примерно € 70-80 млн, в то время как руководство каталонцев согласно отдать за поляка не более € 30 млн. Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 46 голов и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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