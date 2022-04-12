«Бавария» хочет за Левандовского € 70-80 млн, «Барселона» готова заплатить в 2 раза меньше

Руководство «Баварии» хочет выручить за нападающего Роберта Левандовски около € 70-80 млн. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, мюнхенцы хотят выручить за форварда примерно € 70-80 млн, в то время как руководство каталонцев согласно отдать за поляка не более € 30 млн. Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.
33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 46 голов и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.
«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 12 апреля 2022
-
23:38
-
23:33
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:23
-
22:21
-
22:15
-
22:09
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:36