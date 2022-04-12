Ансу Фати: смена тренера пошла нам на пользу

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своём восстановлении.
«С нетерпением жду своего возвращения на поле, команда показывает хорошую игру. Надеюсь, что скоро я смогу быть вместе с командой. Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков теперь другой менталитет», — цитирует игрока Sport.es.
Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.
- 12 апреля 2022
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