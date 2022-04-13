Унаи Эмери впервые в карьере достиг полуфинала Лиги чемпионов

12 апреля прошёл ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1. В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Таким образом, испанская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а немецкий клуб вылетел из турнира.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в карьере добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/2006.

Напомним, ранее Эмери тренировал такие команды, как «Валенсия», московский «Спартак», «Севилья», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и другие команды. Испанский специалист возглавил «Вильярреал» в 2020 году.