Автор гола, выведшего «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов, исполнил танец в раздевалке

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе, сравнявший счёт в матче с «Баварией» и выведший тем самым свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, исполнил победный танец в раздевалке.

12 апреля проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1. Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).

Испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/2006, а его главный тренер Унаи Эмери впервые в карьере добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.