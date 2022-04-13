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Анчелотти повторил рекорд Моуринью и Гвардиолы в Лиге чемпионов

Анчелотти повторил рекорд Моуринью и Гвардиолы в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» B/R Football.

По данным источника, Анчелотти в восьмой раз в карьере добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только Моуринью и Гвардиоле.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Челси». В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече «Королевский клуб» проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышел в полуфинал турнира.

13 апреля «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» встретится с «Бенфикой».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси», который в финале прошлогоднего сезона обыграл «Манчестер Сити».

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