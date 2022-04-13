Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион Европы может завершить карьеру в сборной Италии из-за невыхода на ЧМ-22 и критики

Чемпион Европы может завершить карьеру в сборной Италии из-за невыхода на ЧМ-22 и критики
Комментарии

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, главный тренер сборной Роберто Манчини хочет встретиться с форвардом, чтобы попытаться его отговорить, но футболист вряд ли изменит своё решение.

Отмечается, что Иммобиле сомневается в будущем в сборной из-за критики в свой адрес, а также из-за того, что итальянцы во второй раз подряд не вышли на чемпионат мира, уступив Северной Македонии в стыковом матче (0:1).

Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадра адзурра» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.

Новость по теме
Иммобиле собирается завершить карьеру в сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022