Чемпион Европы может завершить карьеру в сборной Италии из-за невыхода на ЧМ-22 и критики
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, главный тренер сборной Роберто Манчини хочет встретиться с форвардом, чтобы попытаться его отговорить, но футболист вряд ли изменит своё решение.
Отмечается, что Иммобиле сомневается в будущем в сборной из-за критики в свой адрес, а также из-за того, что итальянцы во второй раз подряд не вышли на чемпионат мира, уступив Северной Македонии в стыковом матче (0:1).
Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадра адзурра» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.
Новость по темеИммобиле собирается завершить карьеру в сборной Италии
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