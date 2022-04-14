«Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал ЛЧ, сравнявшись с рекордным показателем в Англии

«Ливерпуль» прошёл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, благодаря чему сравнялся с рекордным показателем английский клубов. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал Кубка Европы или Лиги чемпионов, аналогичный рекордный показатель – у «Манчестер Юнайтед». Чаще – не проходил никто.

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» завершил участие в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Атлетико» (1:2 общ.). До полуфинала «манкунианцы» последний раз добирались в сезоне-2010/2011, когда по итогу в финале они уступили «Барселоне» (1:3).

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).