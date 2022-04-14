20-летний нападающий «Бенфики» Рамуш: просто фантастика, что я впервые забил в ЛЧ

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой встрече он забил первый раз в своей карьере в еврокубковом матче.
«Просто фантастика, что я впервые забил в Лиге чемпионов, но все мы разочарованы, что не смогли пройти дальше в турнире. Всё закончилось для нас вылетом из соревнования, но это было замечательное приключение», — приводит слова Рамуша пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 13 апреля, проходил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика», команды сыграли вничью — 3:3.
Хозяева открыли счёт в игре — на 21-й минуте отличился защитник Ибраима Конате. Затем гости сравняли счёт в игре — на 32-й минуте отличился Рамуш. Роберто Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Фирмино оформил дубль за 10 минут. Цимикас навесил со штрафного к линии вратарской, где Фирмино выиграл позиционную борьбу и в касание отправил мяч в сетку.
После этого Роман Яремчук сократил отставание в счёте. В конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в игре — 3:3.
В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
- 14 апреля 2022
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