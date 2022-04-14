Милнер приблизился к рекорду Бэкхема в Лиге чемпионов
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Английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после выхода в старте на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (3:3, 6:4 общ.) приблизился к рекорду известного соотечественника Дэвида Бекхэма.
Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», Милнер (36 лет 99 дней) стал вторым среди самых возрастных английский игроков, выходивших в старте на матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Рекорд принадлежит Дэвиду Бекхэму в матче за «ПСЖ» с «Барселоной» в апреле 2013 года (37 лет 335 дней).
В нынешнем сезоне Милнер принял участие в 33 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Всего за карьеру на его счету 807 матчей за различные клубы. Его контракт с «мерсисайдцами» истекает ближайшим летом.
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