Стали известны даты проведения отборочного турнира фестиваля «Чемпионата» в Екатеринбурге

С 27 по 29 мая 2022 года в Екатеринбурге на стадионе «Локомотив» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с председателем Федерации футбола города Екатеринбурга: +7 902 151-55-98, Ярмиев Вячеслав Анатольевич.
Приглашаем жителей и гостей Екатеринбурга поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Локомотив»: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 18.
Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.
Отборочные турниры проходят в мае по всей стране, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор — Федерация футбола города Екатеринбурга.
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