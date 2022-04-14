Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас могло что-то обидеть, а в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда. Мы провели хороший матч, много атаковали, а «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить. «Горожане» были исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ наших ворот», – цитирует Сересо Marca.
Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
- 14 апреля 2022
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