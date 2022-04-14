«Зенит», «Динамо» и ЦСКА интересуются полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал о потенциальных переговорах с ведущими клубами Российской Премьер-Лиги.
«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — цитирует Банатина Sport24.
22-летний Глебов стал игроком «Ростова» в январе 2019 года, перейдя из «Анжи». В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету Глебова матч в Кубке России. Контракт хавбека истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.
10 апреля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.
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