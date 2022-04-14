Защитник «Локомотива» Тикнизян дисквалифицирован на два матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган принял по итогам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (4:1).

«За выход за пределы технической зоны оштрафован тренер по работе с вратарями Март на 20 тысяч рублей и аналитик «Локо» Компер на 20 тысяч рублей.



Присутствовал юрист «Локомотива», Тикнизян и начальник команды присутствовали по конференц-связи. Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошёл эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на 2 матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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