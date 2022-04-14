Кангва дисквалифицирован на 2 матча за то, что назвал дерьмом арбитра матча со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган принял по итогам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал» (3:0).
«Ваноли за выход за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.
Мы установили, что интервью Кангва давал сразу после матча. По видеозаписи видели, что интервью было на стадионе. КДК это дело принял к своему исполнению. Кангва вместе с переводчиком участвовали по конференц-связи, был и начальник команды. Прослушали запись с переводом на русский язык, послушали игрока. Он принёс извинения, сказав, что он говорил такие слова. Все было сказано на эмоциях. Но перед судьёй Кангва не извинялся.
КДК принял следующее решение — за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тысяч рублей. У игрока имелась автоматическая дисквалификация. Два матча наказания — без учёта автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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