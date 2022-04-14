Черчесов рассказал, как воспринял отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как воспринял отстранение сборной России от стыковых матчей к чемпионату мира – 2022 в Катаре.



«Я не могу повлиять на ситуацию. Конечно, это очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность. Есть люди, которые занимаются юридическими вопросами, они за это ответственные. Футболисты и тренеры должны выходить на поле, а руководители — отстаивать права сборной в различных инстанциях. Всё остальное — лирика.



Я не считаю себя компетентным советчиком в данной ситуации. Чтобы что-то говорить, нужно иметь на руках документы и факты, находиться внутри ситуации. Голословно что-то говорить не в моём репертуаре. Я уверен, что будут приняты нужные решения, которые помогут пройти этот период грамотно», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.