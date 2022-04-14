Харгривз — об игроках «Атлетико» в матче с «Ман Сити»: ужасные выходки, позорное поведение

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз высказался о поведении игроков «Атлетико» во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).
«Манчестер Сити» хорошо себя показал в плане самообладания и класса. Поведение «Атлетико» в концовке матча было позорным. Просто играйте в хороший футбол! Их подход имеет право на существование, но такие выходки отвратительны.
Нужно отдать должное «Манчестер Сити», они оказались более стойкими. Это была очень сложная игра. Отличное выступление «Сити», — цитирует Харгривза Marca.
Напомним, потасовка «матрасников» и «горожан», начавшаяся на поле в концовке матча, не утихла и после финального свистка арбитра. Так, игрок «Атлетико» Шиме Врсалько плюнул в защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, до этого кинув в соперника вратарские перчатки.
- 14 апреля 2022
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