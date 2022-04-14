Александр Самедов жёстко ответил на обвинения агента Полины Лельчук

Бывший полузащитник сборной России, а также экс-селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов ответил на обвинения агента Полины Лельчук, которая обвинила его в харассменте.
«Ну смотрите, есть паразиты, которые к футболу никакого отношения не имеют», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Лельчук заявила, что Самедов оказывал ей знаки внимания. «Он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.
Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы – это всё за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном… Ещё Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос.
Молодым игрокам он завышал зарплаты, обещал лоббирование в основу. Действуя с корыстной заинтересованностью, Самедов заставил уйти из школы талантливых игроков и набрал вместо них посредственных», — сказала Лельчук «Матчу».
- 14 апреля 2022
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