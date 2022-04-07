Самедов: мой уход из «Локомотива» — решение людей, с которыми, видимо, я не сработался

Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал о причинах ухода с поста селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу.



«Очень даже простое расставание. Мы решили расстаться полюбовно. Вот и всё. Это решение определённых людей, с которыми, видимо, я не сработался. Можно без фамилий? Пусть это будут определённые люди. Было многое сделано, приглашено много молодых ребят. Желаю всего самого лучшего именно этим ребятам.



Есть чем заниматься. Вполне возможно, скоро окажусь в одном интересном проекте. Я занимался молодёжью. Если взять основную команду, то те игроки, которые были приобретены, на мой взгляд, не совсем то, что нужно было «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все. Очень большие деньги потрачены.



Не знаю, каким будет финал проекта. Команда идёт на пятом месте. Если станет чемпионом, будет успешным. Если займёт второе место — тоже неплохо, хотя в прошлом году было третье место и победа в Кубке. Очевидно, в этом сезоне трофея не будет. Но, видимо, надеются на будущее», — цитирует Самедова «РБ-Спорт».