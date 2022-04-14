«Лион» — «Вест Хэм»: Доусон вывел «молотобойцев» вперёд
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». На данный момент идёт первый тайм матча.
На 38-й минуте защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон после подачи с углового поразил ворота «Лиона».
Напомним, в первом четвертьфинальном матче английский «Вест Хэм» сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1).
Ранее главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также нападающий английского клуба Майкл Антонио высказались перед ответным матчем 1/4 финала о перспективах своей команды попасть в следующий раунд турнира.
В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.
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